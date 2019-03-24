فيديو.. محافظ أسيوط: طالبة الأزهر كانت فى إجازة وعادت إلى دراستها

كتب عامر مصطفى

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، حقيقة ما يتردد حول اختطاف طالبة من المدنية الجامعية لجامعة الأزهر بأسيوط، وتعرضها للاغتصاب.

وقال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، اليوم الأحد: "ما تردد حول اختطاف الطالبة شائعة ليست لها أساس من الصحة، حيث اجتمع نائب رئيس الجامعة مع الطلاب، وبعد أن ذكروا اسم طالبة تبين أنها كانت فى إجازة 48 ساعة، وعادت إلى دراستها اليوم"، مردفا: "ما زال البعض يشكك ويصمم على تداول القصة".

وأوضح محافظ أسيوط أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تواصل معه هاتفيا، للوقوف على مدى صحة الواقعة، مؤكدا أنه لو كانت الواصعة صحيحة، كان سيتم الإعلان عنها.