ضبط نقاش اختطف طفلة وإغتصابها وقتلها فى قنا



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، دتلقي إشارة من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمود حسن، تفيد إلقاء القبض علي " ع . ا . ر" نقاش مقيم بنقادة، لإتهامه بإختطاف الطفلة،" رحمة .م.س 5 سنوات" وإغتضابها وثم قتلها وإلقاؤها داخل جوال بمركز نقادة جنوب قنا.



وكانت أجهزة الأمن بمركز نقاده، قد تلقت بلاغًا قبل عشرة أيام بتغيب الطفلة وبعد مرور 10 أيام، تلقت مباحث مركز نقادة بلاغًا من أهالى قرية قرقطان بوجود رائحة غريبة صادرة عن أحد المنازل المهجورة بذات الناحية، وعلى الفور انتقلت إلى محل البلاغ قوة أمنية، و تبين وجود جثة لطفلة صغيرة ملفوفة داخل جوال وملقاة أسفل السلم الداخلى للمنزل، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل وترتدى ملابسها كاملة.



استدعت أجهزة الأمن والدى الطفلة المبلغ بتغيبها، وتعرفا على الجثة وأقرا أنها ابنتهما التى ترتدى ذات الملابس وذات الحلق الذهبى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نقادة المركزى، وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، الذي تبين انه تم اغتصابها وقتلها.

