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صور.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة ديرب نجم بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأحد، 24 مارس 2019 05:31 م
صور.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة ديرب نجم بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه جانب من الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير قصر ثقافة ديرب نجم بتكلفة مالية 4 ملايين جنيه، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب .

الدكتور والوزيرة قصر د 2

وأشادت الوزيرة، بأعمال التطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة، والذى يُعد منارة للثقافة والفنون والعلوم فى المدينة، مؤكدة على أن الوزارة تسعى إلى رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير فى مجالات الموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية وخدمات المكتبات .

الدكتور والوزيره قصر د 1

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور قصور الثقافة باعتبارها تمثل حجر الزاوية فى نشر الثقافة وممارسة الفنون ورفع درجة الوعى بين المواطنين، وتساهم فى تنشيط الحركة الأدبية والمسرحية وتعمل على رفع مستوى التذوق بين الجماهير، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح أعمال التطوير ورفع الكفاءة اليوم لعدد 3 قصور ثقافة بمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم بتكلفة مالية 25 مليون جنيه لتعمل على تنشيط الحركة الثقافية والإبداعية والفنية داخل إقليم محافظة الشرقية.

 

كما أكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة قامت بإعداد خطة عمل لتعظيم الاستفادة من قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، لتتماشى مع إستراتيجية الدولة، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة لجذب الشباب والأطفال والمواهب الفنية لقصور الثقافة .

الدكتور والوزيره قصر د 5

وأضافت الوزيرة، أن افتتاحات قصور الثقافة اليوم بمحافظة الشرقية، تأتى فى إطار إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية وتطوير وتحديث المؤسسات والبنية الثقافية وتفعيلها من خلال برامج تتضمن كافة الأشكال والقوالب الثقافية والإبداعية والفكرية وتنمية مواهب النابغين لتكون سلاحنا لمواجهة التطرف والأفكار الهدامة لخلق جيل يمتلك الوعى ولديه القدرة على بناء الأوطان.

الدكتور والوزيره قصر د 6

شهدت زيارة وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية لقصر ثقافة ديرب نجم، تفقد المسرح، والذى يتسع إلى 290 كرسى، بالإضافة إلى تفقد مكونات القصر والتى تشمل ( مكتبة عامة – مكتبة الطفل – نادى تكنولوجيا – غرفة متعددة الأنشطة.

 يذكر أن قصر ثقافة ديرب نجم الجديد، مكون من طابقين ومقام على مساحة 600 متر.

 

 


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