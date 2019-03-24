video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دعوى مستعجلة تطالب القضاء الإدارى بغلق مكتب قناة BBC فى مصر

الأحد، 24 مارس 2019 10:47 ص
دعوى مستعجلة تطالب القضاء الإدارى بغلق مكتب قناة BBC فى مصر قناة الـbbc
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
أقام سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بغلق مكتب BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.
 
وأوضح صبرى فى بلاغه أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضده، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.
 
وأشار صبري الي واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل علي إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن ، و ذلك عندما قال فى إحدى خطبه المسجلة نصا : " لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطانى الـبى بى سى، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا انا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان ".
 
وأضاف صبري قائلاً: فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة فى العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا فى مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.
 
وفى وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا ، وإعلامها حيث تحدث فيه عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التى كانت تضحك في وجهالعرب هى من صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهى التى تريد القضاء على القومية العربية.
 
وأضاف صبري ان هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تاريخ العلاقة المشبوهة بين الإخوان و"بى بى سى".. بدأت فى 1928 مع بداية نشأة الجماعة وبريطانيا استخدمت شبكتها الإخبارية فى الترويج للتنظيم.. خبيرة إعلامية: BBC ساهمت فى نشأة التنظيم.. وخبراء: تحرض ضد مصر

الصحف المصرية: "بى بى سى" 73 عاما من التحريض ضد مصر.. الرئيس يدعو العالم لوضع آلية لوقف انتقال الإرهابيين الأجانب.. قمة مصرية أردنية عراقية اليوم فى الاتحادية.. وأول أمتحان على التابلت لطلاب أولى ثانوى

مجلس الدولة

الحوادث

غلق القناه

ارهاب

مصر

BBC

قناة bbc




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة