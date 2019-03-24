جنايات الإسكندرية تحيل أوراق 3 عمال للمفتى لقتلهم العمد بسبب شقة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "ر. ف. ع- نجار"، و"ي. ن. م- نجار"، و"إ. ص. ش- كهربائي"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لقتلهم المجنى عليه "ر. م. ن"، وصدر القرار بعضوية المستشارين خالد محمد عبد الفضيل ورفيق شوقي وتامر محمد عادل.

تعود القضية المقيدة برقم 2030 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، بعدما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بالعثور على جثة المجنى عليه داخل شقته بدائرة القسم، وكشفت تحريات قسم شرطة المنتزه أول، عن اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه، إذ أعدوا لقتل المجني عليه، وانتقلوا إلى محل سكنه، فانهال المتهم الأول بالضرب على رأس المجني عليه بآلة حادة حتى سقط أرضًا، وقام المتهم الثاني بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم سرقوا بعض المنقولات من الشقة وفروا هاربين، وذلك بسبب وجود خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه، الذى تربطه به صلة نسب بسبب شقة التى كان يسكن معه فيها، فقرر الانتقام منه.