تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس صربيا

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تواصلت الاحتجاجات فى صربيا لليوم الـ16 على التوالى للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش وتنظيم انتخابات نزيهة وحرة.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ، اليوم الأحد ، أن آلاف المتظاهرين شاركوا فى تلك التظاهرة ، وقد طالبوا أيضا بحرية الصحافة.

وكان رئيس صربيا قد تعهد مؤخرا بالدفاع عن القانون والنظام فى البلاد وذلك بعد اقتحام أنصار المعارضة محطة التلفزيون الوطنية فى إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويرفض فوتشيتش دوما اتهامه بـ"السلطوية"، وأطلق حملة تحت اسم "مستقبل صربيا" في مختلف أنحاء البلاد للترويج للنتائج الإيجابية لسياساته.