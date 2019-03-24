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تأجيل دعوى تطالب بإعلان كشوف المرشحين لمقعد نقيب الصيادلة لـ 5 مايو

الأحد، 24 مارس 2019 11:30 ص
تأجيل دعوى تطالب بإعلان كشوف المرشحين لمقعد نقيب الصيادلة لـ 5 مايو نقابة الصيادلة - محيي عبيد - الجمعية العمومية- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى على عبدالله خليفة، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إدراج بند فى شكل وكيفية إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب والأعضاء لنقابة صيادلة مصر، بأن يكون ترتيب الأسماء فى تلك الكشوف وفقًا للحروف الأبجدية، لجلسة 5 مايو المقبل.
 
 
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات انتخابية بشأن نشر الدعاية عبر الموقع الرسمى للنقابة، فضلا على عدم تنفيذ ما ذكره الحكم السابق بعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمرشحين.
 

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