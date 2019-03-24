الفريق مهاب مميش: عبور50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 50 سفينة، بحمولة 2.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AFIF بحمولة 159 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى الصين .

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات اليابانيةMESHAN PRIDGE ، بحمولة 159 ألف طن قادمة من البحر الأحمر، ومتجهة إلى البحر المتوسط.