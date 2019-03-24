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الفريق أول محمد زكى يبحث مع وزير دفاع الصين مجالات التعاون المشترك

الأحد، 24 مارس 2019 04:25 م
الفريق أول محمد زكى يبحث مع وزير دفاع الصين مجالات التعاون المشترك الفريق أول محمد زكى ووزير دفاع الصين
كتب زكى القاضى
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التقى الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول "وى فنغ هه" عضو مجلس الدولة وزير دفاع الصين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى  لكلا البلدين، وعقب مراسم الإستقبال عقد الوزيران لقاءاً موسعاً تناول مناقشة التحديات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بمنطقه الشرق الأوسط.

 

كما عقد الوزيران جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى، والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، وعكست المباحثات مدى التقارب فى وجهات النظر بين الجانبين فى العديد من القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم مصر لدورها الإستراتيجى الفعال فى منطقة الشرق الأوسط  .

 

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالعلاقات العسكرية المصرية الصينية التى تمتد لعقود طويلة من الشراكة والتعاون المثمر بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

من جانبة أكد وزير الدفاع الصينى على توافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، جاء ذلك خلال لقاء حضره الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الصينى  بالقاهرة.


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