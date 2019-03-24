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السلطات القبرصية تعتقل مواطنا تركيا مطلوب فى ألمانيا لعلاقته بأنشطة إرهابية

الأحد، 24 مارس 2019 02:30 ص
السلطات القبرصية تعتقل مواطنا تركيا مطلوب فى ألمانيا لعلاقته بأنشطة إرهابية الشرطة القبرصية
أ ش أ
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أعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية اليوم اعتقال مواطن تركي من الأكراد طلبت السلطات الألمانية القبض عليه لعلاقته بأنشطة ارهابية.

 

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن المتحدث أوضح ، في بيان بهذا الصدد ، أن الرجل ، الذي لم يكشف عن هويته ، كان يقيم في قبرص بوصفه لاجئا سياسيا ، وأن أمر اعتقال أوروبيا صدر بحقه.

 

وأضاف المتحدث أن السلطات القبرصية ستضع هذا الرجل رهن الاحتجاز لحين صدور قرار من محكمة قبرصية بتسليمه الى ألمانيا في غضون ستين يوما من القبض عليه.

 


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