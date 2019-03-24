video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الألمانية تقبض على 11 شخصا لتخطيطهم لمؤامرة إرهابية

الأحد، 24 مارس 2019 06:36 م
السلطات الألمانية تقبض على 11 شخصا لتخطيطهم لمؤامرة إرهابية عناصر من الشرطة الألمانية
برلين /أ ش أ/
إضافة تعليق

ألقت السلطات الألمانية، القبض على 11 شخصًا، بعد سلسلة من المداهمات فى ولاياتى راينلاند بالاتينات، وهيس لتخطيطهم لمؤامرة إرهابية.

وأفادت الشرطة الألمانية لوسائل الإعلام، اليوم الأحد ، أن الهدف من الهجوم كان "قتل أكبر عدد ممكن من الكفار" من خلال استخدام الأسلحة النارية والمركبات،وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ذا لوكال" فى نسختها الأوروبية.

ووأوضحت الصحيفة ، أن الشرطة لم تكشف عن الموعد المخطط للهجوم، لكنهم يزعمون أن التنفيذ تجاوز مرحلة التخطيط حيث استأجرت الجماعة الإرهابية بالفعل سيارة كبيرة، وجمعوا الأموال وتواصلوا مع موزعى الأسلحة.

وأثناء المداهمات وجدت الشرطة مجموعة كبيرة من الأدلة فيما يتعلق بالهجوم المخطط، بما فى ذلك 20 ألف يورو نقدا ، والعديد من الأسلحة البيضاء والمخدرات وملفات حاسب آلى ، وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه فيهما الرئيسيين هما شقيقان يبلغ أحدهما من العمر 31 عامًا من فيسبادن والثانى 21 عامًا من أوفنباخ ،ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة فى فرانكفورت بعد ظهر يوم الجمعة المقبل للبت فى أمر حبسهم الاحتياطي.

كانت السلطات الألمانية أحبطت عددًا من الهجمات الإرهابية المحتملة أو المخطط لها فى جميع أنحاء البلاد فى السنوات الأخيرة ، فى الوقت الذى تكثف فيه السلطات جهودها بعد عامين ونصف منذ الهجوم الإرهابى فى احتفالات عيد الميلاد فى برلين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الألمانية تعتقل رجلا وزوجته للاشتباه فى تخطيطهما لهجوم متطرف

الشرطة الألمانية: لا مؤشرات على دوافع إرهابية فى واقعة ميونيخ

السلطات الألمانية

ألمانيا

أخبار المانيا

القبض على 11 شخصا

مؤامرة إرهابية




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة