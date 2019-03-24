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التعليم تكشف بعد قليل فى مقطع فيديو تفاصيل أول يوم فى الاختبار الإلكترونى

الأحد، 24 مارس 2019 09:26 م
التعليم تكشف بعد قليل فى مقطع فيديو تفاصيل أول يوم فى الاختبار الإلكترونى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فيديو سيتم بثه على بعد قليل على موقعها الرسمى تفاصيل اليوم الأول فى الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى
 
ويتحدث الدكتور طارق شوقى  ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل اليوم الأول وما حدث وكيفية حل مشكلة الامتحان ومصير الطلاب الذين لم يتمكنوا من حل الامتحان.
 
وكان طلاب الصف الأول الثانوى بدأوا اليوم الأحد أول امتحان إلكترونى فى المنظومة الجديدة للتعليم بأداء امتحان اللغة العربية.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ " اليوم السابع "، أن غرفة العمليات ما زالت تتابع دخول الطلاب على منصة الامتحان حتى الآن ،  بعد عودتها للعمل مرة أخرى وهناك حصر سوف تعلنه الوزارة بإعداد الطلاب الذين أدوا الامتحان الإلكترونى. 
 
 
 
 
 

 


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