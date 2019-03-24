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البابا تواضروس يزور دمياط الثلاثاء ويلقى عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء

الأحد، 24 مارس 2019 11:31 ص
البابا تواضروس يزور دمياط الثلاثاء ويلقى عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
دمياط ـ عبده عبد البارى
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يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء المقبل، إيبارشية دمياط، فى زيارة تستغرق يوما واحدا .
 
ويلقى قداسة البابا تواضروس عظته الأسبوعية، الثلاثاء من كنيسة العذراء والقديس سيدهم بشاي بمدينة دمياط، على أن يترأس صلوات القداس الإلهى.
 
وشهد محيط كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، إجراءات مشددة قبل الزيارة بيومين، ومن المقرر أن يقتصر المدعوين أثناء القداس، على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، والاجهزة الأمنية والسيادية. 
 
بينما يحضر اعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، فى الجلسة التى ستعقد عقب الصلاة والقداس. 
 
يذكر أن، آخر بابا قام بزيارة كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، كان البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى زار دمياط سنة 1961.
 

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