الأوقاف تعلن أسماء ائمتها المرشحين لبعثة الحج

أعلنت وزارة الاوقاف، أسماء الأئمة الذين تم اعتمادهم مرافقين لبعثة الحج مرشدين للحجاج دعويا وفقهيا بعد اجتيازهم الاختبار المقرر لذلك من السادة الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.

تضمنت الأسماء كل من كمال محمد على سيف من ديوان عام وزارة الأوقاف وأشرف حسين عبد الناصر أحمد من محافظة جنوب سيناء و كرم محمد علي فراج من محافظة جنوب سيناء، و محمد فهيم محمد أحمد من محافظة الوادي الجديد و محمد منصور محمد هبالة من محافظة البحيرة وعلى الله شحاتة محمود الجمال من محافظة القاهرة .