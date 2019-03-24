الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو

كتب مصطفى عنبر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس السبت، فى العاصمة الصومالية مقديشيو والذى استهدف مجمعا يضم عددا من مقار الوزارات والمبانى الحكومية.

وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه إلى الصومال، قيادة وحكومة وشعبا، فى استشهاد صقر ابراهيم عبد الله، نائب وزير العمل والشئون الاجتماعية، الذى لقى مصرعه جراء هذا العمل الإرهابى الخسيس، والذى أسفر أيضا عن مقتل 15 من المسئولين والمواطنين الصوماليين وإصابة عشرات الآخرين بجروح.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أشاد بسرعة استجابة قوات الأمن الصومالية فى تعاملها مع هذا الاعتداء واستعادة السيطرة على المجمع الحكومى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع الحكومة الصومالية فى حربها ضد الإرهاب وكل ما تتخذه من إجراءات، المدعومة عربيا وأفريقيا ودوليا، للقضاء على التهديد الذى تمثله حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.