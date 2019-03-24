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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 24 مارس 2019 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بإعلان تأجيل عمومية جلوبال تليكوم لزيادة رأسمالها.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 19042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة.

ودعم صعود البورصة، إعلان مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية.من 27 مارس الجارى إلى 26 يونيو المقبل.

وبررت سبب التأجيل إلى تقديم شركة فيون خطاب مساند بناءً على طلب جي تي أتش لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية والمتعلقة بسداد المبالغ المعينة المستحقة على جي تي أتش لشركة فيون والمستحقة في 31 مايو المقبل، وفقاً لقرض المعبري الدوار، بالإضافة إلى المبلغ الرئيسى البالغ 300 مليون دولار بنسبة 8.62% لسندات ذات أولية الصادرة عن شركة بنجلالينك ديجيتال والمستحقة فى 6 مايو 2019.

 

وفي يناير الماضي، قررت الشركة تأجيل اجتماع الجمعية اجتماع الجمعية العامة العادية الخاص، بمقترح زيادة رأس المال من 28 يناير  إلى 27 مارس.


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