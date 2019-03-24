أزمة عشان 80 جنيها.. نجيب ساويرس فى حوار ساخر مع متابعيه ..اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

دار نقاش فكاهى ساخر بين المهندس نجيب ساويرس، وبعض متابعيه عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، والذى كان محوره سُلفة مالية طلبها أحد متابعى رجل الأعمال فى نوع من المزاح.

والحوار بدأ من رضا بن محمد الذى قال "صباح الفل يا هندسة يا كبير الأهلاوية معكش 80 جنيها سلف"، ليرد عليه المهندس نجيب ساويرس "هى وقفت معاك على 80 جنيها؟"، وشارك فى هذا الحوار حساب باسم رسام، حيث قال "ما اهو أنت برضو رديت عليه عشان هما 80 جنيها بس"، وفاجأه ساويرس برده "صح".

واعتاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على خوض مثل هذه الحوارات والدعابات مع متابعيه عبر صفحته على السوشيال ميديا، وأيضًا مع عدد من النجوم مثل الفنان محمد هنيدى، وهى نقاشات يغلب عليها الفكاهة بين الأطراف المشاركة بها.



حوار المهندس نجيب ساويرس مع متابعيه