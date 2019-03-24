video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أزمة عشان 80 جنيها.. نجيب ساويرس فى حوار ساخر مع متابعيه ..اعرف التفاصيل

الأحد، 24 مارس 2019 11:14 ص
أزمة عشان 80 جنيها.. نجيب ساويرس فى حوار ساخر مع متابعيه ..اعرف التفاصيل المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

دار نقاش فكاهى ساخر بين المهندس نجيب ساويرس، وبعض متابعيه عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، والذى كان محوره سُلفة مالية طلبها أحد متابعى رجل الأعمال فى نوع من المزاح.

والحوار بدأ من رضا بن محمد الذى قال "صباح الفل يا هندسة يا كبير الأهلاوية معكش 80 جنيها سلف"، ليرد عليه المهندس نجيب ساويرس "هى وقفت معاك على 80 جنيها؟"، وشارك فى هذا الحوار حساب باسم رسام، حيث قال "ما اهو أنت برضو رديت عليه عشان هما 80 جنيها بس"، وفاجأه ساويرس برده "صح".

واعتاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على خوض مثل هذه الحوارات والدعابات مع متابعيه عبر صفحته على السوشيال ميديا، وأيضًا مع عدد من النجوم مثل الفنان محمد هنيدى، وهى نقاشات يغلب عليها الفكاهة بين الأطراف المشاركة بها.

 

1
حوار المهندس نجيب ساويرس مع متابعيه

 

2
تدوينة المهندس نجيب ساويرس

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس ساخرا من عصام حجى: عالم فضاء يطير لتركيا ليتصور مع الإخوانجية

نجيب ساويرس: منفذ حادث نيوزيلندا ليس له دين.. والمؤمن لا يقتل

نجيب ساويرس

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

النادى الاهلى




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة