مصر تستضيف غدا الاجتماع الـ 45 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

كتبت - آمال رسلان

تستضيف مصر ممثلة في وزارة السياحة غدا للعام الثانى على التوالى اجتماع اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام وذلك فى دورته الخامسة والأربعين، والذى يقام هذا العام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يومي 24 و25 مارس الجارى بمدينة القاهرة.

وتنظم وزارة السياحة مساء اليوم حفل عشاء ترحيبي لوزراء السياحة العرب ووفود الدول المشاركة في اجتماع اللجنة هذا العام، ومن المقرر أن تقوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة بإلقاء كلمة صباح غد فى الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة.

يشارك فى الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وزوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، ومحمد المهيرى مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الامارات ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة هذا العام، وذلك بحضور وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول من بينهم اليمن وعمان ولبنان وليبيا والسعودية.

وتستعرض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال الاجتماع اهم تطورات قطاع السياحة من حيث الإحصاءات وما تم تنفيذه في سياق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقد تمت دعوة الدكتور خالد العناني وزير الاثار لحضور الاجتماع للحديث عن الاكتشافات الاثرية الحديثة وذلك في إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعلومات من خلال إطلاع أعضاء اللجنة على آخر التطورات التي تشهدها مصر في مجال السياحة والآثار.

وسيقام على هامش الاجتماع منتدى الابتكار التكنولوجـي في السياحة والذي سيتضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما سيتم عقد عدة جلسات حوارية متعلقة بصناعة السياحة على هامش الاجتماع، حيث يشهد اليوم الأول ورشة عمل وزارية لاستعراض النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمى في السياحة، بالإضافة إلى جلسة عن مسابقة Start up ، وستجري ضمن جدول أعمال اليوم الأول لهذه الدورة للجنة الاقليمية للشرق الأوسط انتخابات الأجهزة القانونية والهيئات الفرعية التابعة للمنظمة.

وسيشهد اليوم الثانى ضمن فعاليات منتدى الابتكار التكنولوجى مناقشة عدة موضوعات منها دور الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية، وأهمية السياحة المستدامة.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت العام الماضي الاجتماع الـ 44 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8-9 مايو 2018، وتم خلال هذا الاجتماع اختيار مصر لاستضافة الدورة ال 45 من الاجتماع وفقا لقرار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالاتفاق مع رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة .

وقد أصبحت مصر عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام 1975، وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية 14 دولة.