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محكمة صربية تقضى بسجن 7 أشخاص للاشتباه فى انضمامهم لتنظيم داعش

السبت، 23 مارس 2019 02:00 ص
محكمة صربية تقضى بسجن 7 أشخاص للاشتباه فى انضمامهم لتنظيم داعش عناصر من الشرطة الصربية أرشيفية
بلجراد (رويترز)
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قضت محكمة صربية، بالسجن لفترة تصل إلى 11 عاما على 7 أشخاص، ثلاثة منهم غيابيا، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش والتآمر لتجنيد آخرين للقتال فى صفوف التنظيم بسوريا ومناطق أخرى.

وانضم عشرات الرجال من إقليم السنجق الصربى، إلى داعش فى سوريا، وعاد قليل منهم لصربيا، وتعتقد السلطات الصربية أن معظمهم إما قتلوا فى المعارك أو فروا من سوريا.

وجاء فى الحكم الذى أعلنته محكمة الاستئناف فى وقت متأخر الخميس أن الأفراد السبعة أدينوا "بالتآمر لفترة طويلة من أجل ...جمع أموال ...وتجنيد وتنظيم سفرهم وسفر مواطنين آخرين للانضمام" لداعش فى سوريا.

 

 


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سجن 7 أشخاص

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