ضبط سيارة نقل محملة بألعاب نارية فى حملة أمنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل محملة، بـ140000 بمبة و936000 صاروخ صغير الحجم، في حملة أمنية مكبرة، بمركز طامية.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم 49090 نقل المنيا، قيادة "ر.ع.ع" (37سنة–سائق السيارة، من منطقة أبو جنشو بمركز أبشواي، بحوزته 140000 بمبة و936000 صاروخ صغير الحجم، بقصد الاتجار.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 488 لسنة 2019 م جنح أ د ط مركز طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.