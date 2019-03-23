صور.. وزيرة البيئة تشارك 850 شابًا فى حملة "شباب للنيل" ورفع 11.5 طن مخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استمرار فعاليات حملة شباب للنيل للمرة الثالثة بنادى المعادى الریاضى والیخت تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمیاه، حيث قام أكثر من 850 شاب وشابة للمرة الثالثة بجمع 11.5 طن مخلفات من النيل بمناطق كوبرى هاندوسة بالمنيل وكوبرى عباس وكوبرى الجلاء وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة فى الحفاظ على النيل والتوعية بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن مبادرة شباب للنيل التى أطلقتها بالتعاون مع أحد المؤسسات الشبابية "جرينيش" وحملة very Nile تعد أحد مبادرات دمج الشباب فى العمل البيئى وخاصة مواجهة تحدى المخلفات، من أجل حث الشباب والمجتمع على ضرورة وقف استخدام الاكياس البلاستيك واستبدالها بالاكياس القابلة للتحلل والحفاظ على نهر النيل من التلوث.

كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مسابقة مع شباب الشراع والمجتمع المدنى لعمل مسابقة جمع للقمامة فى نفس الوقت من الأقصر لأسوان وصولا إلى محمية سالوجة وغزال، وقامت بتسليم جوائز لأبطال رياضة الشراع فى البطولة المقامة بنادى اليخت والشراع بالمعادى فى نفس الوقت، كما سلم مدير نادى الشراع واليخت درعا لوزيرة البيئة على مجهودها المتواصل معهم من أجل الحفاظ على نهر النيل ونظافته.

وأكدت أن الحملة أيضا تهدف إلى التأكيد على أهمية التخلص النهائى من المخلفات بالطرق البيئية السليمة، حيث تم توفیر سیارات لنقل المخلفات بعد جمعها من خلال هيئة نظافة القاهرة.

وتعد حملة VeryNile هى أول مبادرة لتطویر مشاركة واسعة النطاق لتنظیف النیل مع زیادة الوعى بأهمیة حمایة البيئة وفى إطار فاعلیات لتنظیف النیل وتطویر حلول صدیقة للبیئة لإزالة القمامة من النهر، برعایة كل من وزارة البیئة، وزارة الموارد المائیة والرى، ووزارة الشباب والریاضة .