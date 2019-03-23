video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مليون متظاهر وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست"

السبت، 23 مارس 2019 08:42 م
صور.. مليون متظاهر وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست" مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست
لندن أ ش أ _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

تظاهر نحو مليون شخص، اليوم السبت، فى وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، لتصبح المسيرة إحدى أكبر الاحتجاجات فى تاريخ بريطانيا، وفقا لما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وأكد منظمو المسيرة، التى حملت اسم "اتركوها للشعب"، إنها "تجاوزت كل التوقعات" بتسجيلها حجم مشاركة قُدِّر بنحو مليون شخص. وقال متحدث باسم الحملة: "مستحيل تقريبا أن نضع رقما مضبوطا فيما يتعلق بحجم ذلك الحشد الهائل لأنها تمتد عبر وسط لندن"، موضحا أن تقدير الأعداد المشاركة "قائم على استشارة خبير محترف، وأيا كان العدد بالتحديد، لا يمكن أن يكون هنالك شكّ فى أن تلك المسيرة تُصنَّف كواحدة من أكبر الاحتجاجات -وربما الأكبر عل ى الإطلاق- التى شهدتها هذه البلاد"، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ويسعى قطاع واسع من البريطانيين لدفع الحكومة إلى الموافقة على إجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أملا منهم فى تفادى "بريكست" مع تعثر الاتفاق على خطة للخروج داخل بريطانيا، بعد 3 سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة، إذ لا يتضح إلى الآن متى وكيف على وجه التحديد ستتم عملية الانسحاب.

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (1)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (2)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (3)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (4)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (5)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (6)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (7)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (8)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (9)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (10)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (11)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (12)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (14)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (15)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (16)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (17)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (18)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 

مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست (19)
مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرات جديدة فى لندن اليوم للمطالبة باستفتاء جديد حول "بريكست"

مليون متظاهر

لندن

بريكست

بريطانيا

أخبار بريطانيا




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة