صور.. مليون متظاهر وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست"

لندن أ ش أ _ تصوير رويترز

تظاهر نحو مليون شخص، اليوم السبت، فى وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، لتصبح المسيرة إحدى أكبر الاحتجاجات فى تاريخ بريطانيا، وفقا لما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وأكد منظمو المسيرة، التى حملت اسم "اتركوها للشعب"، إنها "تجاوزت كل التوقعات" بتسجيلها حجم مشاركة قُدِّر بنحو مليون شخص. وقال متحدث باسم الحملة: "مستحيل تقريبا أن نضع رقما مضبوطا فيما يتعلق بحجم ذلك الحشد الهائل لأنها تمتد عبر وسط لندن"، موضحا أن تقدير الأعداد المشاركة "قائم على استشارة خبير محترف، وأيا كان العدد بالتحديد، لا يمكن أن يكون هنالك شكّ فى أن تلك المسيرة تُصنَّف كواحدة من أكبر الاحتجاجات -وربما الأكبر عل ى الإطلاق- التى شهدتها هذه البلاد"، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ويسعى قطاع واسع من البريطانيين لدفع الحكومة إلى الموافقة على إجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أملا منهم فى تفادى "بريكست" مع تعثر الاتفاق على خطة للخروج داخل بريطانيا، بعد 3 سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة، إذ لا يتضح إلى الآن متى وكيف على وجه التحديد ستتم عملية الانسحاب.



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست



مظاهرات فى لندن للمطالبة باستفتاء جديد على البريكست