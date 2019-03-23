صور.. غرفة شركات السياحة بالأقصر تطلق برنامجًا لتدريب السائقين على الإسعافات

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، البرنامج التدريبى لتدريب سائقى المركبات السياحية، ورفع مستواهم مهنيا وسلوكيا، بجانب تعريفهم بطرق الإسعافات الأولية، وذلك ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية، وتهدف لرفع مستوى العاملين بقطاع السياحة على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الاقصر، واللواء عماد ابو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونخبة من خبراء القطاع السياحى، فى حضور 400 سائق للمركبات السياحية .

وقالت ريم فوزى، عضو مجلس إدارة غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة، إن البرنامج التدريبى انطلق اليوم السبت من مدينة الأقصر، لتدريب 400 من سائقى المركبات السياحية، مشيرة إلى أن تدريب هؤلاء السائقين سيتضمن أيضا التعريف بمواد قانون المرور، وسلوكيات التعامل مع السياح، بالاضافة الى الاهتمام بحل مشكلات السائقين بالتنسيق مع المحافظات والجهات الامنية.

واوضح نادر عياد، رئيس لجنة النقل بغرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بمصر، إن خطة تدريب العاملين بالقطاع السياحى المصرى، تأتى فى اطار الإستعدادات الجارية لإستقبال الموسم السياحى المقبل، والذى سيشهد مزيدا من التدفقات السياحية لمختلف المقاصد السياحية المصرية، من بلدان أوروبا، وخاصة ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا، مشيرا إلى أن استعادة السياحية المصرية لعافيتها جاء نتيجة لجهود مشتركة بين الأجهزة المختلفة بوزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية.

ومن جانبه قال ثروت عجمى، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى محافظة الأقصر ، إن لجنة التدريب بالغرفة العامة لوكالات وشركات السفر والسياحة المصرية، وضعت خطة تدريب، مستديمة، يشارك فى متابعة تنفيذها على المنستيرلى، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، ويسرى السعودى عضو مجلس إدارة الغرفة، واللذين سيطوفون مختلف المدن السياحية المصرية، لتنفيذ برامج تدريبية لسائقى المركبات والمندوبين ومنظمى البرامج ومختلف فئات العاملين بوكالات وشكرات السفر والسياحة بمصر.

وأشار عجمى – فى بيان صحفى - إلى أنه بجانب الدورة الخاصة بتدريب سائقى المركبات، فإن محافظة الأقصر، ستشهد أيضا دورة لمنظمى السياحة الدينية، وثانية لمندوبى الشركات، وثالثة لمنظمى البرامح السياحية، ورابعة للتدريب على سبل الترويج والدعاية السياحية لمصر فى الأسواق والمعارض السياحية الدولية.

وعلى هامش افتتاح الملتقى التدريبي، كرم ثروت عجمى، رئيس غرفة السباحة بالاقصر، الدكتورة ابتهاج الحضرى، الوكيل الاسبق لوزارة السياحة، على ما بذلته من جهود فى مجال السياحة، والخبير السياحى رمضان حجاج، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة بالاقصر فى السنوات الماضية.

برنامج لتدريب سائقى المركبات السياحية للإسعافات والسلوكيات بالأقصر



برنامج لتدريب سائقى المركبات السياحية للإسعافات والسلوكيات بالأقصر

برنامج لتدريب سائقى المركبات السياحية للإسعافات والسلوكيات بالأقصر