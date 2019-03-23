صحيفة: إلهان عمر تشارك فى فعاليات جمع التبرعات مع جماعات تدعم الإرهاب

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة "ذا واشنطن فرى بيكون" إن النائبة الأمريكية الديمقراطية، إلهان عمر، داومت على عقد سلسلة من الفعاليات السرية لجمع التبرعات، وذلك بالتعاون مع جماعات على صلة بدعم الإرهاب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، السبت، إلى أنه لا يزال محتوى الخطب، التى أدلت بها عمر أمام مستعمين ذو غالبية مسلمة، مجهولًا، مما يدفع بعض منتقدى النائبة المسلمة من أصل صومالى، للتعبير عن قلقهم بشأن نوع الخطاب الذى تستخدمه أمام هؤلاء المستعمين الذين يدفعون الثمن، لا سيما فى ضوء استخدامها المتكرر للخطاب المعادى للسامية أمام الرأى العام.

وتقول الصحيفة، إن إلهان عمر تحدثت مؤخرًا فى ولاية فلوريدا فى حدث خاص استضافته منظمة الإغاثة الإسلامية، وهى مؤسسة تتخذ غطاء خيرى لأنشطتها المتعلقة بدعم حركات إرهابية على صلة عميقة بها، حيث تخضع المنظمة بالفعل للتحقيق داخل الكونجرس بشأن دعمها لبعض الجماعات الإرهابية بينها الإخوان المسلمين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ستشارك النائبة فى حدث خاص آخر فى كاليفورنيا تستضيفه CAIR-CA PAC، وهى لجنة عمل سياسية تابعة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، الجماعة التى المتورطة فى قضية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب.

وظهور النائبة مع هذه الجماعات يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، خاصة أنه لا يسمح لوسائل الإعلام بالوصول إلى هذه التجماعات المغلقة.