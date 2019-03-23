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رئيس الوزراء يصدر قرارات بإطلاق أسماء شهداء على مدارس بالبحيرة

السبت، 23 مارس 2019 10:58 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارات بإطلاق أسماء شهداء على مدارس بالبحيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخص إطلاق أسماء عددٍ من الشهداء على بعض المدارس بمحافظة البحيرة.
 
وشمل القرار، إطلاق اسم الشهيد أحمد حميدة كامل عبد اللطيف سرور على مدرسة البرنوجى  الابتدائية بمركز دمنهور، وإطلاق اسم الشهيد أحمد صبحى عبد الله على الماحى على مدرسة جزيرة الضهرية الابتدائية بمركز إيتاي البارود.
 
وتضمنت القرارات أيضا، إطلاق اسم الشهيد بسام مصطفى شوقي شهاب على مدرسة السوسي الابتدائية بمركز دمنهور، وإطلاق اسم الشهيد محمد سعد عبد الواحد سليمان على مدرسة كدوة صيرة الابتدائية بالمركز.
 
 
 
 

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