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رئيس النيل للبترول: زيادة الحصيلة الدولارية من تموين السفن لـ7.6 مليون دولار

السبت، 23 مارس 2019 09:43 ص
رئيس النيل للبترول: زيادة الحصيلة الدولارية من تموين السفن لـ7.6 مليون دولار جانب من الاجتماع
كتبت ـ مروة الغول
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على استمرار قطاع البترول في تنفيذ خطط وبرامج عمل جديدة تهدف إلى استمرار تحسين كفاءة منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية لتأمين الاحتياجات المحلية من خلال زيادة عدد محطات التموين والخدمة والمستودعات وشبكة خطوط أنابيب نقل المنتجات فى مواقع مختلفة، خاصة التي تتسم بمعدلات مرتفعة في استهلاك الوقود وعلى الطرق الحيوية والعمل على تطوير آليات عملها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة لمحافظات صعيد مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول  والمحاسبة نبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات .

وأشار الملا إلى أن منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بمختلف محافظات الجمهورية، وساهمت في الاستقرار الملحوظ الذى شهده سوق المنتجات البترولية، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين جميع المتعاملين في هذا النشاط الحيوى والمتابعة المستمرة لأعمال نقل وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات التموين واتخاذ كافة معايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وخلال الاجتماع استعرض المحاسب عمرو الكعكى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، حيث أشار إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط والذى يعمل اوتوماتيكياً بأحدث الأجهزة طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، والمساهمة في مشروع المستودع المشترك بمطار القاهرة "خط هيدرانت" ، والتجهيز لإنشاء مستودع جديد بمحافظة الأقصر، كما أوضح أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول 4 محطات جديدة خلال عام 2018 بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج ، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في تسويق بنزين 95 لأول مرة بمحطات الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من هذا المنتج بالإضافة إلى تسويق أنواع  بنزين (92 و 80) والسولار والزيوت المعدنية .

ولفت إلى زيادة أعداد كبار المستهلكين إلى 49 عميلاً بعد إضافة 6 آخرين ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والحمراوين وأبو طرطور ليصل إلى حوالى 7.6 مليون دولار ، ومن نشاط تموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين التى بلغت حوالى 7.5 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بنية تحتية ونظم معلومات متكاملة مؤمنة يعتمد عليها ومتوافرة دائما للمستخدمين لتمكين العاملين بالشركة من تنفيذ أعمالهم إلكترونياً بسرعة ودقة وتحويل البيانات إلى معلومات رقمية تدعم اتخاذ القرار وكذلك إحكام أعمال الرقابة، ومن المخطط الانتهاء من المشروع وتشغيله فعلياً خلال يوليو القادم، مشيراً إلى حرص الشركة على الاهتمام  بتطوير الكوادر البشرية في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والاهتمام بالتدريب لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للعاملين ، وكذلك تنفيذ أعمال المراجعة باستمرار على مواقع عمل الشركة في كافة الأنشطة لضمان الالتزام بمعايير الامن والسلامة.


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