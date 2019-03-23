video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 16 جهاز آى فون داخل ملابسه

السبت، 23 مارس 2019 02:14 م
جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 16 جهاز آى فون داخل ملابسه هواتف أي فون
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
 
تمكنت جمارك مطار القاهرة بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
  
وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت، تم الإشتباه فى راكب مصرى، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، فتبين وجود علب هواتف متراصة بحقائبه، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا من، تبين وجود 16 علبة فارغة للهواتف المحمولة بحقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون X داخل جيوب الجاكت وملابسه. 
 
واضافت المصادر أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب قرر  إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 23 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب عملات معدنية أثرية

مطار القاهرة

جمارك المطار

أخبار المطار




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة