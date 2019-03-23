جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 16 جهاز آى فون داخل ملابسه

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت، تم الإشتباه فى راكب مصرى، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، فتبين وجود علب هواتف متراصة بحقائبه، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا من، تبين وجود 16 علبة فارغة للهواتف المحمولة بحقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون X داخل جيوب الجاكت وملابسه.

واضافت المصادر أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 23 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.