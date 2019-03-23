تحالف دعم الشرعية باليمن: 55 خرقا حوثيا لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

صنعاء أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، رصد 55 خرقا من المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن هذه الخروقات جرح 6 مدنيين.

يشار إلى أنه قُتل وأُصيب عدد من المدنيين، اليوم، بينهم نساء، جراء قصف كثيف بالقذائف المدفعية من قبل مليشيات الحوثى على منازل المواطنين فى مديرية التحيتا جنوب الحديدة غربى اليمن.