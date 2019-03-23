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اليوم.. محافظة سوهاج تستقبل أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان

السبت، 23 مارس 2019 03:00 ص
اليوم.. محافظة سوهاج تستقبل أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان الكشف على الأطفال - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تستقبل اليوم السبت محافظة سوهاج القافلة الطبية المكبرة لأول مستشفى عائم للطفل والأم وذلك فى الفترة من 23 مارس وحتى 29 مارس 2019 للكشف على الأطفال بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وذلك فى  إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحى والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للطفل والام بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القافلة سوف ترسو على كورنيش النيل الشرقى ويبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مساءاً وذلك للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما ً بالمجان وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للاطفال .

وأضاف جميعة أن القافلة الطبية تشمل تخصصات الباطنة والقلب والأطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الأطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وأنف واذن فحص للكشف المبكر لأورام الثدي ويقوم بالكشف نخبة من أطباء جامعتى القاهرة وعين شمس، لافتا إلى أنه سيتم تحويل الحالات الجراحية للأطفال مجاناً وعلى الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الواردة فى الاستمارة اسم الطفل واسم ولى الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه، ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات أو التحاليل أو الإشعات مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال لتحويل أية حالات أطفال تتردد على المستشفيات.

 

 

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