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اليوم.. انطلاق مسابقة الأوقاف الـ26 للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية

السبت، 23 مارس 2019 06:00 ص
اليوم.. انطلاق مسابقة الأوقاف الـ26 للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية مسابقة الأوقاف - ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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تقيم وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المربين بالسادس من أكتوبر، المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية، وتأتى هذه المشاركة الأفريقية الكبيرة لأول مرة فى تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ظل عودة مصر إلى عمقها الأفريقى ورئاستها للاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.
 
والدول الأفريقية التى أكدت مشاركتها فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الـ26، هى: السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالى، توجو، الكاميرون، كينيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندى، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتى، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكرى.
 
ويتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ليلة القدر بحضور وزراء وسفراء العالم الإسلامى والعربى.
 
 

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