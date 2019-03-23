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القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 11:14 ص
القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "إسماعيل.ص.ا"30عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "فتحى.م.ف"20 عام عاطل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ف.ع"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "إسلام.ا.ع"29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.م"17 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عبدالرحمن.س.ط"28 عام عاطل مقيم فنارة بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.غ"19 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مجدى.خ.ح"25 عام عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.ع.م"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "وائل.ع.م"26 عام عاطل مقيم الأبطال دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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