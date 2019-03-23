وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم السبت - تلك الدعوات، مشددة على أنها إمعان أمريكي - إسرائيلي في تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة.

وطالب البيان الدول كافة، خاصة تلك التي تدعي الحرص على السلام واستقرار المنطقة، رفع صوتها عاليا وتوحيد جهودها لوقف الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، بصفته اعتداء مباشرا على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية.