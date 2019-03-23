"التموين" تعلن عن صرف 95% من مقررات شهر مارس حتى الآن

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف ما يقرب من 95% من المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد حرص الوزارة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين واستبدالهم بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدخول الضئيلة والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أن الوزارة حرصت على مدار الأيام الماضية بإخبار كل من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين، ومنها من يستهلك كهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريًا، وكذلك من يستهلك محمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا وسيارات فارهة من خلال كتابة عبارة غير مستحق على كوبونات صرف الخبز أو السلع دون حذف أى شخص حتى الآن فى هذه المرحلة.