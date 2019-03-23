video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 06:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن عن صرف 95% من مقررات شهر مارس حتى الآن

السبت، 23 مارس 2019 05:00 ص
"التموين" تعلن عن صرف 95% من مقررات شهر مارس حتى الآن د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف ما يقرب من 95% من المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد حرص الوزارة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين واستبدالهم بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدخول الضئيلة والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.

 

كما أن الوزارة حرصت على مدار الأيام الماضية بإخبار كل من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين، ومنها من يستهلك كهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريًا، وكذلك من يستهلك محمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا وسيارات فارهة من خلال كتابة عبارة غير مستحق على كوبونات صرف الخبز أو السلع دون حذف أى شخص حتى الآن فى هذه المرحلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط صاحب مخبز تلاعب بـ80 بطاقة تموينية دون علم أصحابها فى عين شمس

محافظ أسيوط: تحرير 924 مخالفة تموينية خلال أسبوع

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

التموين

محمد عاطف

مقررات شهر مارس

السلع التموينية




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة