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التعليم لطلاب أولى ثانوى.. 4 معلومات يجب التأكد منها قبل أداء الامتحان

السبت، 23 مارس 2019 04:38 م
التعليم لطلاب أولى ثانوى.. 4 معلومات يجب التأكد منها قبل أداء الامتحان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو قصير على صفحتها الرسمية بفيس بوك، يوضح أبرز وأهم 4 معلومات يجب على طلاب الصف الأول الثانوى معرفتها قبل أداء الامتحان الإلكترونى الأول الذى ينطلق غدا الأحد، موضحة أنه يجب أولا التأكد من شحت جهاز التابلت.

وتابع الوزارة: "يجب على الطلاب الدخول على شبكة الإنترنت عن طريق الشبكة المدرسية أو شريحة التابلت أو أى شبكة متوفرة لدى الطالب، إضافة إلى كتابة الأسم وكلمة السر بطريقة صحيحة، وكتابة كود الامتحان بشكل صحيح".

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون غدا الأحد امتحان التابلت فى أول تجربة إلكترونية.

 

 

 


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التربية والتعليم

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