الإعدام شنقا للمتهم بقتل تاجر العاشر من رمضان فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حكمها على عامل متهم بقتل تاجر بمدينة العاشر من رمضان بالإعدام شنقا، وانقضاء الدعوة للمتهم الثانى بوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وعود أحداث القضية رقم 6896 لسنة 2015 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، ليوم 3 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد وصول "ماجد جابر جورجي" لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة، وتبين من بلاغ زوجته "مريم لبيب" أنها عثرت عليه مقتولا داخل المسكن.

وتبين من التحقيقات قيام "صموئيل ش ح" 20 سنة عامل و"محروس ش ح 28 سنة فلاح ومقيمان ابنى بيتك العاشر من رمضان، قاما أستغل كبر سن وأعد لتنفيذ جريمتهما مسبقا ودخل منزل المجنى عليه وبحوزتهما سكين وقاما بقتله وسرقة مبالغ مالية من المسكن، وتمكن ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة التى قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.