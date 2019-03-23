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إنفوجراف.. "معلومات الوزراء" يهنئ أبطال مصر المشاركين بأوليمبياد أبوظبى

السبت، 23 مارس 2019 11:00 ص
إنفوجراف.. "معلومات الوزراء" يهنئ أبطال مصر المشاركين بأوليمبياد أبوظبى مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا هنأ فيه أبطال مصر بدورة الأولمبياد الخاص العالمى بأبو ظبى 2019.
 
كانت بعثة مصر المشاركة فى الاولمبياد الخاص العالمى الذى  تستضيفه  أبو ظبى الاماراتية  قد حصدت 81 ميدالية متنوعة قبل ختام المنافسات اليوم فى الدورة التى أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس  بمشاركة 195 دولة .
 
‫وحصدت بعثة مصر 81 ميدالية ، بواقع  32 ميدالية ذهبية ،  و25 فضية و24 برونزية ..  وحقق رفع الأثقال 9 ميداليات 3 ذهب ، 2فضة ، و4 برونز ، واحرز التزلج على العجلات3ميداليات ذهبية وفضيتان ، والبولينج 4 ذهبيات وفضية وبرونزية ، بينما حقق الفرسان الفوز 8 ميداليات  3 ذهبيات و3 فضيات ، وبرونزيتين .. والجمباز  20 ميدالية بواقع   5 ذهبيات ، 7 فضيات ، و8 برونزيات .‬
 
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انفوجراف

 


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