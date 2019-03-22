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فيديو وصور.. مضيق جبل طارق الفاصل بين أوروبا وأفريقيا من ارتفاع 11 كيلومتر

الجمعة، 22 مارس 2019 04:00 م
فيديو وصور.. مضيق جبل طارق الفاصل بين أوروبا وأفريقيا من ارتفاع 11 كيلومتر مضيق جبل طارق
رسالة لندن – أحمد يعقوب
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من على ارتفاع 11.5 كيلومتر من سطح الأرض رصد "اليوم السابع" بالفيديو والصور.. مضيق "جبل طارق"، وهو الممر المائى الذى يفصل بين قارتى أوروبا وأفريقيا، بمسافة مائية فاصلة تصل إلى نحو 14 كيلومترًا والذى يفصل بين دولتى المغرب فى قارة أفريقيا وأسبانيا فى قارة أوروبا.
 
 
وتعود تسمية مضيق "جبل طارق" إلى القائد العسكرى المسلم الأموى، طارق بن زياد، الذى عبر المضيق مع بداية الفتوحات الإسلامية لأسبانيا عام 711 ميلادية، والمضيق يعد أحد أهم المعابر البحرية فى العالم، حيث يربط بين المحيط الأطلنطى والبحر الأبيض المتوسط.
 
ويبلغ طول مضيق "جبل طارق" نحو 51 كيلومتر، وحدوده فى أسبانيا منطقة "رأس الطرف الأغر" ومدينة "طنجة" المغربية، ويبلغ عمق المضيق أكثر من 300 متر، وشهد العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية نظرًا لقرب المسافة بين أفريقيا وأوروبا به.
 
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