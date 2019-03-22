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فيديو.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤبن ضحايا المسجدين بحديث نبوى.. تعرف عليه

الجمعة، 22 مارس 2019 09:38 ص
فيديو.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤبن ضحايا المسجدين بحديث نبوى.. تعرف عليه رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
كتب محمد رضا
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جذبت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أنظار العالم إليها خلال مشاركتها فى جنازة ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى بلادها، لم يكن الحجاب الذى ظهرت به رئيسة الحكومة النيوزيلندية عدة مرات قبل ذلك أثناء مواساة أسر الضحايا هو البطل هذه المرة، ولكن ما حمله خطابها من كلمات نبوية.

رئيس وزراء نيوزيلندا، قالت أمام آلاف المشيعين الذين تجمعوا فى متنزه هاجلى أمام مسجد النور للمشاركة فى جنازة ضحايا الهجوم الذى حدث الأسبوع الماضى، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، مضيفه "نيوزيلندا تنعى معك.. نحن واحد"، وفى نهاية خطابها وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

يشار إلى أن مراسم التشييع وصلاة الجمعة بساحة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، حضرتها جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وهى ترتدى الحجاب وعدد من كبار المسئولين من جميع دول العالم، وألقى خطبة الجمعة الشيخ جمال فودة، أمام مسجد النور بكرايستشيرش.

كما تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حفل تأبين شهداء ضحايا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، وستقوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال مشاركتها بحفل التأبين بوضع الورود عند النصب التذكارى مكان الحادث، كما ستلتقى خلال زيارتها التى تجريها حاليًا لنيوزيلندا رموز الجالية المصرية هناك.

كانت وزيرة الهجرة قد استهلت زيارتها لنيوزيلندا بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابى، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

 


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