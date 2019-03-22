video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب بالشرقية

الجمعة، 22 مارس 2019 11:23 ص
ضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب بالشرقية حبس -ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، وتم إحالة الجناة للنيابة العامة للتحقيق معهم، برئاسة عمرو الباز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيادة "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته بدائرة المركز، اعترض مجهولون طريقه وسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الذى ضم كلا من العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الشعراوى، وكيل إدارة البحث الجنائى، والعقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ب م خ" 35 سنة مقيم أولاد صقر، و"رضا م ح" مقيم أولاد صقر 29 سنة، و"حسن ش ح" 26 سنة و"هانى م ع" 37 سنة.

وتمكن الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والمقدم أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع الشرق، من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة، وتم إحالة الجناة للنيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجهولون يسرقون سيارة عضو مجلس نواب بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

محمد كلوب

عضو مجلس النوب

دائرة فاقوس

سرقة سيارة




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة