ضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، وتم إحالة الجناة للنيابة العامة للتحقيق معهم، برئاسة عمرو الباز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيادة "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته بدائرة المركز، اعترض مجهولون طريقه وسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الذى ضم كلا من العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الشعراوى، وكيل إدارة البحث الجنائى، والعقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ب م خ" 35 سنة مقيم أولاد صقر، و"رضا م ح" مقيم أولاد صقر 29 سنة، و"حسن ش ح" 26 سنة و"هانى م ع" 37 سنة.

وتمكن الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والمقدم أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع الشرق، من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة، وتم إحالة الجناة للنيابة العامة.