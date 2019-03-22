سقوط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى المعصرة

نجح رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، من القبض على سائقين كونوا تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات باسلوب الخطف، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من "إيناس.أ" ، 60 سنة، بأنها اثناء سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية " توك توك " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبتها ، وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى ، بطاقة رقم قومى ، بعض الأوراق ومتعلقاتها الشخصية) وفرا هاربين.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة"ضاحى. ع" ، 43 سنة، عامل بإحدى شركات الرخام - كائنة بدائرة القسم ، أمكن ضبطه وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول نفى علمه بكونه من متحصلات حادث سرقة وقرر بشرائه من كلاً من "مصطفى.أ.س" 23 سنة سائق، و"أحمد.أ.أ" 23 سنة سائق ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك " ملك وقيادة الأول" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالى (1000 جنيه) من متحصلات الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.