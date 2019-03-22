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سقوط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى المعصرة

الجمعة، 22 مارس 2019 01:17 م
سقوط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى المعصرة حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، من القبض على سائقين كونوا تشكيل عصابى لسرقة  حقائب السيدات  باسلوب الخطف، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من "إيناس.أ" ، 60 سنة، بأنها اثناء سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية " توك توك " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبتها ، وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى ، بطاقة رقم قومى ، بعض الأوراق ومتعلقاتها الشخصية) وفرا هاربين.
 
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة"ضاحى. ع" ،  43 سنة،  عامل بإحدى شركات الرخام - كائنة بدائرة القسم ، أمكن ضبطه وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول نفى علمه بكونه من متحصلات حادث سرقة وقرر بشرائه من كلاً من "مصطفى.أ.س"  23 سنة سائق، و"أحمد.أ.أ" 23 سنة سائق ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك " ملك وقيادة الأول" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالى (1000 جنيه) من متحصلات الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
 

 


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