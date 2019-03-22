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زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

الجمعة، 22 مارس 2019 06:14 م
زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمود راغب
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أثناء الزيارة الحالية للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر شهداء حادث كرايستشيرش الإرهابى، بعثت زوجة الشهيد "أحمد عبد الغنى"، أحد ضحايا الحادث، برسالة دعم وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

استهلت زوجة الشهيد "شادية أمين" رسالتها بالإعراب عن فخرها بوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى وإدارته لشئون البلاد، مؤكدة دعم المصريين له فى نيوزيلندا لجهوده العظيمة التى يبذلها لمواصلة سلسلة الإنجازات والتنمية وبناء مصر المستقبل.

وطلبت "شادية"، في رسالتها، لقاء الرئيس السيسى حتى تنقل له مدى حب وتقدير أبناء الوطن فى نيوزيلندا لجهوده وأنهم دائمًا محافظون على نقل الصورة الجميلة الإيجابية لمصر، داعية له بالتوفيق والنجاح وسداد خُطاه، وقالت باكية: "لما أنزل مصر إن شاء الله أتمنى أقابل حضرتك وأقعد معاك ولو 10 دقايق بس".

وفي نفس السياق، قالت زوجة الشهيد عبر الرسالة: "إن هناك أخبارًا مغلوطة عن نيوزيلندا يتم تداولها، ولكن في حقيقة الأمر هي بلد جميل ويقدم لنا كافة أشكال التعاون والدعم والمساندة، ولم نشعر قط بأى تمييز أو طائفية، وليس هناك أي مشاعر كراهية بين المسلمين والمسيحيين هنا ولا أي تقصير تجاهنا من حكومة نيوزيلندا أو السلطات النيوزيلندية".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد قدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، وقالت إنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين أيضًا، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.


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الرئيس السيسى

حادث نيوزيلندا الارهابى

زوجة شهيد




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