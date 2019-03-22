تأجيل عمومية نقابة الأسنان 21 يومًا لعدم اكتمال النصاب القانونى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، إنه تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، 21 يوما، والتى كان من المقرر أن يتم عقدها ظهر اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية، التصديق على محاضر الجمعيات العمومية السابقة العادية، وغير العادية، ومناقشة واعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب مالى جديد للنقابة.