برج خليفة يتزين بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا.. وبن راشد: شكرا جاسيندا آردرن

كتب محمد تهامى زكى

تزين برج خليفة فى الإمارات، بصورة جاسيندا آردرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، بجوارها كلمة "سلام"، فى رسالة شكر وتسامح، على تعامل الحكومة النيوزيلندية مع الحادث الإرهابى.



برج خليفة

من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى: "شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين، وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة، وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفى الصادق مع الحادث الإرهابى الذى استهدف مشاعر جميع المسلمين، شكرا جاسيندا آردرن".



الشيخ محمد بن راشد

وجذبت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أنظار العالم إليها خلال مشاركتها فى جنازة ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى بلادها، لم يكن الحجاب الذى ظهرت به رئيسة الحكومة النيوزيلندية عدة مرات قبل ذلك أثناء مواساة أسر الضحايا هو البطل هذه المرة، ولكن ما حمله خطابها من كلمات نبوية.