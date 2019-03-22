القبض على صاحب مفرمة و بحوزته 3 طن لحوم فاسدة فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة ، من ضبط مالك مفرمة غير مرخصة لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة حلوان ، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين بالقاهرة ، بقيام صاحب مفرمة بحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم، وانتقل رجال المباحث من ضبطه، وعثر على 3 طن مفروم لحوم و دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لفرمها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.