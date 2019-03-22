video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 22 مارس 2019 09:05 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى بدون الصفقات، وبلغ 125.8 مليون ورقة بقيمة 885 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 141.95 مليون ورقة، بقيمة 646.6 مليون جنيه. 
 
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة بقيمة 419.2 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 272.8 مليون ورقة بقيمة 353.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة بقيمة 308 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 45.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 225.9 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 21.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 191.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 27.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 184.97 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 15.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 133.5 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 11.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 126.6 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 809 ألف ورقة منفذة بقيمة 5.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 16.97 ألف ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة

بورصه

الخدمات المالية




لا تفوتك
زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة