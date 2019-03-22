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الجمعة، 22 مارس 2019 05:52 م
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الخارجية تدين حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية

الجمعة، 22 مارس 2019 04:56 م
الخارجية تدين حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية الشرطة الهولندية
أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة حادث اطلاق النار الذي وقع في مدينة أوتريخت الهولندية،  يوم 18 مارس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة آخرين.

 وأعرب البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب هولندا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله. 

كما شدّد البيان، على أن مثل تلك الأعمال البغيضة تؤكد الرؤية المصرية حول ضرورة تضافُر جهود المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة.

 

 

 

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