وزير الطيران المدنى يكرم 47 سيدة فى إحتفالية عيد الأم

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ،مساء اليوم الخميس ،بتكريم 47 سيدة يمثلون عدد من الأمهات المثاليات بوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة وعدد من النماذج النسائية المشرفة فى المجتمع وكذلك تكريم محررات شئون الطيران فى إحتفالية أقيمت بقاعة أوبرا بنادى ايروسبورت الرياضى التابع للوزارة.

حضر الإحتفال الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن تهامى أمين عام وزارة الطيران المدنى ،والطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ،والدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادى ايروسبورت وعدد من رؤساء ونواب الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة

وأعرب وزير الطيران عن سعادته بتواجده وسط زميلاته وأخواته من أسرة قطاع الطيران المدنى لمشاركتهم أجواء الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة متمنيا تكريم جميع العاملات بقطاع الطيران المدنى لإيمانه بالدور الهام الذى تقوم به كل أم وعاملة داخل هذا الكيان الحيوى .

كما وجه المصرى تحية شكر وإجلال لكل أم مصرية داخل وخارج القطاع لكونها رمزاً للعطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح ، وأضاف المصرى أنه يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم فى بناء أسرهم ومجتمعهم ، مؤكداً أن وزارة الطيران تحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والعملى خاصة لما يتحملوهن من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدنى والنهوض بوطننا الغالى.

وعقب كلمته قام المصرى بتكريم الأمهات المثاليات العاملات بوزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة معربين عن سعادتهم لما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير من مسئوليهم ، وفى السياق ذاته قامت جميع المكرمات بتقديم الشكر للوزير لما يوليه من إهتمام خاص بالنواحى الإجتماعية والإنسانية لجميع أبنائه من العاملين بقطاع الطيران المدنى ، كما قام الوزير بتكريم عدد من رموز المجتمع النسائية لما لهم من بصمة بارزة ودورهم المشرف فى إعلاء مكانة المرأه فى المجتمع وتقديراً منه لدورهن المؤثر والفعال كصناع النجاح.

و كرم الفريق يونس المصرى عدد من الصحفيات محررات قطاع الطيران المدنى شريكات النجاح لتغطيتهم أخبار وأنشطة قطاع الطيران فى وسائل الإعلام مؤكدا انهم القناة الأساسية لهذا القطاع للتعريف بخطة التطوير والتحديث التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة أمام الرأى العام.

وفى نهاية الحفل تقدم الفريق يونس المصرى وزير الطيران بالشكر لفرقة النور والأمل الموسيقية على مشاركتها فى تقديم فقرة فنية بالحفل وقام بإهداء درع تذكارى لهم .