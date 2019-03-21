وزير الطيران المدنى يكرم الزميلة رحاب نبيل محررة "اليوم السابع " بالمطار

كتب هانى عثمان

كرم الفريق يونس وزير الطيران المدنى،اليوم الخميس، الزميلة رحاب نبيل ، محررة شئون الطيران والمطارات بمكتب " اليوم السابع " بمطار القاهرة الدولي،وذلك لجهود الزميلة المشرف والتغطية الصحفية والإعلامية المتميزة لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة والمطارات.

جاء ذلك في حفل تكريم النماذج المثالية الذي نظمته وزارة الطيران المدني بقاعة أوبرا بنادى ايروسبورت الرياضى التابع للوزارة،بحضور الطيار سامح الحفنى ، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن تهامي ، أمين عام وزارة الطيران المدني ،والطيار أحمد جنينه ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،والطيار أحمد عادل ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ،والدكتور أحمد عبدالعال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والطيار إلياس صادق ، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت ، وعدد من رؤساء ونواب الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة.



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