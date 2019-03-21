مصرع عامل أثناء قيامه بتسليك بالوعة صرف صحى بدمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

لقي عامل مصرعه، أثناء قيامه بتطهير بالوعة صرف صحي بشارع 100 بمدينة دمياط الجديدة، تم نقل الجثة إلى مستشفى جامعة الأزهر، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة، بمصرع عامل أثناء قيامه بتطهير بالوعة صرف صحي، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن العامل المتوفى 35 سنة، ويعمل لدى مقاول صيانة الشبكات والصرف الصحي، نزل لتسليك بالوعة الصرف الصحى واستنثق كمية كبيرة من الغاز، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وتوفي فورا.

وأوضح، أنه تم انتشال الجثة وإبلاغ الأجهزة المختصة وذويه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.