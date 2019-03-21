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محافظ الإسماعيلية: حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياتى وفقًا الإمكانيات

الخميس، 21 مارس 2019 03:09 م
محافظ الإسماعيلية: حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياتى وفقًا الإمكانيات جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أن خدمة المواطنيين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم، وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة، تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مشيرا الى أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الاسماعيلية، ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.
 
جاء ذلك، خلال إستقبال المحافظ لعدد من المواطنيين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنيين والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
 
وخلال اللقاء، أستمع المحافظ الى مطالب المواطنيين وشكاواهم، والتى تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات وعلاج، و طلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب، وأعطى تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها، وإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن.
 
وأشار إلى أنه يسعد بلقاء المواطنيين، والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع الى مطالبهم وشكاواهم، مشيرا الى أن خدمة المواطنيين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم، تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
 
 
 
 

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